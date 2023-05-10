| اليونيسف تسلم 55 ألف جرعة من لقاح الحصبة إلى “الإمداد الطبي

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2023/05/09 على الساعة 21:45

: أعلنت منظمة اليونيسف، الاثنين، تسليم 55 ألف جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية إلى جهاز الإمداد الطبي، وذلك استجابة لتفشي الحصبة الحالي في جنوب ليبيا.

وأضافت المنظمة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها قامت بتأمين اللقاحات بالشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن اللقاحات وصلت الأسبوع الماضي وتم تسليمها إلى جهاز الإمداد الطبي “استعداداً لإنطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الحصبة والحصبة الألمانية والتي تستهدف المنطقة الجنوبية كمرحلة أولى”.

وتابعت اليونيسف أن “هذه اللقاحات ستساعد لإجراء حملة القضاء على الحصبة في الجنوب التي تستهدف بالتحديد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و6 سنوات” وأنها “تأتي كجزء من جهود أكبر لمكافحة تفشي الحصبة الحالي ومنع انتشارها إلى أجزاء أخرى من البلاد”.

وأكدت اليونيسف التزامها بـ”ضمان حصول كل طفل في ليبيا على اللقاحات التي تنقذ الحياة” وأنها “ستستمر في العمل مع وزارة الصحة والشركاء لتحسين صحة ورفاهية الأطفال في جميع أنحاء البلاد”.



