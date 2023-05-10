“لانتهاء فترة عمله”.. المنفي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا

الوطن|رصد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو“، وذلك لانتهاء فترة عمله بليبيا.

ونقل السفير الإيطالي لدى ليبيا تحيات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للمنفي، مشيدًا بالدور المهم الذي لعبه المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف مناطق ليبيا بعد وقفه لإطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة.

من جهته، أثنى المنفي على دور السفير الإيطالي خلال وجوده في ليبيا السنوات الأخيرة، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد من أزمات متتالية، معربًا عن تقديره لجمهورية إيطاليا رئيسًا وحكومةً وشعبًا.