| الدبيبة يبحث مع شكشك الإنفاق الحكومي ودعم شركة الكهرباء

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2023/05/09 على الساعة 20:47

: بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع، وآليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدارس الجديدة ودعم الشركة العامة للكهرباء، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بهدف استقرار الشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية.

وخلص الاجتماع الذي حضره وكيل ديوان المحاسبة، علاء المسلاتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى الاتفاق على عقد اجتماع موسع مع وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ووزارة المالية، للبدء في تنفيذ العطاء العام الذي تأخر تنفيذه منذ العام 2009، باعتباره أولى خطوات تصحيح أوضاع القطاع الصحي في ليبيا، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في تأهيل الشركات الوطنية، القادرة لانطلاق مشروع إنشاء المدارس الجديدة لأهميته، حيث لم يتم إنشاء مدرسة جديدة وفق مواصفات معتمدة منذ 1992.

وأكد الاجتماع على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية، لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين والحد من الفساد، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في كل الإجراءات، والتركيز على برامج الشركة العامة للكهرباء ودعمها لضمان استقرار الشبكة خلال الفترة الصيفية.