الوطنية للنفط تعلن افتتاح صمام العزيزية وإمداد محطة الكريمية بالغاز

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، فتح الصمام LVS 5 الواقع بمنطقة سيدي السايح، بالعزيزية، وإمداد محطة كهرباء الكريمية المسؤولة عن تزويد محطة كهرباء جنوب طرابلس، بالغاز الطبيعي، عن طريق خط الغاز الساحلي الذي يتغذى من محطة كبس الغاز الرئيسية بالبريقة.

وبلغت كميات الغاز ما معدله 30 مليون قدم مكعب يومياً، للمحطة، فيما بلغ إجمالي كميات الغاز المنقولة عبر خط الغاز الغربي 150 مليون قدم مكعب يومياً، مشيرة إلى أنه يتم العمل على زيادة هذه الكميات تدريجياً للوصول إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من محطة كبس البريقة.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالمجهودات المبذولة و الأعمال المتميزة التي نفذتها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسسة و وشركات الزويتينة والواحة ومليتة.