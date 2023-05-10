| الناطق باسم “الأرصاد الجوية” يكشف حالة الطقس المتوقعة

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2023/05/09 على الساعة 19:41

: توقع الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية، محيي الدّين رمضان، اليوم الثلاثاء، أن يتواصل هطول الأمطار على مناطق الشمال الغربي وبعض مناطق الشمال الشرقي واستقرار الطقس تدريجيا يوم غد الأربعاء على المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن “الرّياح ستهدأ بشكل واضح وتبدأ درجات الحرارة في الميلان للاعتدال خلال اليوميْن القادميْن”.

وأكد رمضان، في تصريح إعلامي، أنه من المتوقع “ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على المنطقة الغربية خلال يوميْ الجمعة والسبت القادميْن” وأن “درجات الحرارة تميل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء إلى الانخفاض على مناطق الجنوب الغربي”.

وتابع رمضان أن التوقعات تشير إلى “ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الجنوب الشرقي يوم غد الأربعاء وانخفاضها الخميس” وإلى “انخفاض درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي الخميس المقبل مع تكاثف السحب”.