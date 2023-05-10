صحيفة إماراتية: تحركات لإجراء تعديل على حكومة الدبيبة

الوطن| رصد

قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن هناك تحركات تقودها أطراف سياسية وعسكرية لإجراء تعديل على حكومة الدبيبة، بما يقضي بأن يتم التمديد لها حال فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الحالي.

وأضاف الصحيفة، إن استمرار الحكومة مرتبط بتمرير الميزانية ومدى قدرتها على التعاطي مع المشكلات التي تعصف بالبلاد، مشيرة إلى أن لجنة 6+6 تواصل اجتماعاتها لوضع القوانين الانتخابية اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الحالي.

وأشارت إلى أن لجنة 6+6 تناقش قوانين الانتخابات التشريعية ثم ستنتقل لمناقشة الخلافات بين النواب والدولة في قانون الانتخابات الرئاسية.