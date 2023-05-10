| “نوفا”: طائرة عسكرية بريطانية تتوقف بشكل غير عادي في بنغازي

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2023/05/09 على الساعة 02:49

: قالت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، الإثنين، إن طائرة نقل عسكرية من طراز “C-130J” تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني توقفت لفترة وجيزة وغير عادية في بنغازي، عاصمة برقة، وهي منطقة شرق ليبيا يسيطر عليها قائد قوات “القيادة العامة” خليفة حفتر، قبل أن تقلع إلى مالطا.

وأضافت “نوفا” أن حساب “تويتر” المتخصص في تتبع الطائرات والسفن “air_intel”، سجل مساء أمس مغادرة الرحلة “RRR5995” من مطار بنينا في بنغازي، معقل قوات “القيادة العامة”، باتجاه قاعدة “راف أكروتيري” الجوية القبرصية، مؤكدًا أن البريطانيين عادة ما تذهب الرحلات الجوية العسكرية إلى ليبيا إلى طرابلس أو مصراتة في غرب البلاد، وليس إلى بنغازي.

وأشارت الوكالة إلي أن من سجل الرحلة المتاح على موقع “Flightradar 24″، يبدو أن الطائرة البريطانية ذات المحركات الأربعة قد هبطت في شرق ليبيا في الساعة 11.01 مساء أمس ثم أقلعت مرة أخرى في الساعة 11.35 مساءً في نفس اليوم: لذلك استغرقت المحطة أكثر من نصف الساعة بقليل.

وكما أضافت “نوفا”: في الساعة 16:26 من نفس اليوم، هبطت طائرة خاصة من طراز “Gulfstream G550” ورمزها “GLF5″، في بنغازي قادمة من مطار روما شيامبينو، حيث وصلت يوم الأربعاء 3 مايو، بالتزامن مع وصول قائد قوات “القيادة العامة” خليفة حفتر إلى إيطاليا.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن آخر زيارة قامت بها السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إلى بنغازي تعود إلى أكتوبر من العام الماضي 2022. لافتة إلى أن بريطانيا أرسلت في تلك الأيام، إشارة لا لبس فيها للاهتمام بالربع الليبي مع توقف السفينة الهجومية البرمائية “Hms Albion” في طرابلس، وهي أول سفينة عسكرية بريطانية ترسو في ليبيا خلال ثماني سنوات.

وقالت “نوفا”: علاوة على ذلك، وبحسب قناة “الجزيرة” التليفزيونية العربية، فإن عشرات الجنود الأمريكيين يتمركزون في بنغازي منذ سنوات، إلى جانب عناصر من وكالة المخابرات المركزية.

وفي يناير الماضي 2023، زار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه بيرنز) ليبيا متوقفًا في كل من طرابلس وبنغازي، وهي مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية تستحضر ذكرى السفير الأمريكي كريس ستيفنز، الذي قُتل في 11 سبتمبر 2012 في هجوم إرهابي ضد الولايات المتحدة. المركز القنصلي في ثاني مدن ليبيا.