الغرياني: يجب تقديم الدعم المالي والإعلامي والسياسي والدعاء لأردوغان في الانتخابات

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، وعدد أخر ممن يطلق عليهم “علماء الأمة”، إلى تقديم كافة أنواع الدعم المالي والإعلامي للرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية.

وجاء من نص البيان؛ أنه يجب “على المسلمين الذين يملكون حق التصويت في هذه الانتخابات، أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع ويدلوا بأصواتهم فيها لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية ومشروعهم الإصلاحي المتميز” بحسب البيان.

كما شجع البيان “المسلمين الذين لا يملكون حق التصويت بأن يساندوا إخوانهم في تركيا، كلٌّ بما استطاع، من دعم مالي وإعلامي وسياسي وغيره”، والتوجه إلى الله بالدعاء لمرشحهم أردوغان في الانتخابات