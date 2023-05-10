تحسن الطقس تدريجيا على أغلب مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يتحسن الطقس تدريجيا على أغلب مناطق ليبيا ويكون ذلك ملحوظا يوم الغد.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية تتكاثر السحب في سماء راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة هذا الصباح على بعض المناطق وتنقشع تدريجيا من ظهر اليوم، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على المناطق الممتدة من زوارة إلى الزاوية.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط احيانا اليوم على بعض المناطق من الخمس إلى سرت وتتحول من مساء يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-26)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الجمعة.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على الخليج وسهل بنغازي.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على مناطق الخليج وتكون على باقي المناطق شرقية معتدلة تنشط احيانا هذا اليوم قد تسبب في إثارة الأتربة خاصة على سهل بنغازي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-29)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة تنشط اليوم على الحمادة والجفرة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-30)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وفي الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر على الواحات والجغبوب.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون على الكفرة جنوبية غربية إلى غربية تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-36)مْ.