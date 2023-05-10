| مصادر لـ”الاتحاد”: تحركات لإجراء تعديل على حكومة الدبيبة.. واستقالة باشاغا

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2023/05/09 على الساعة 00:46

: أكد مصدر مسؤول في لجنة “6+6″، لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، وجود تحركات تقودها أطراف سياسية وعسكرية لإجراء تعديل على حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحيث يتم التمديد لها حال فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري.

وكشف المصدر عن أنباء تتردد عن تفكير رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، في التقدم باستقالته من رئاسة حكومته بعد عدم تمكنها في معالجة أي من الملفات التي تم إسنادها لها بواسطة مجلس النواب، الذي لم يحسم موقفه من الميزانية المقدمة من باشاغا إلى مجلس النواب.

وأوضح المصدر وفق “الاتحاد” أن استمرار حكومة باشاغا مرتبط بتمرير الميزانية ومدى قدرتها على التعاطي مع المشكلات التي تعصف بالبلاد.

وواصلت لجنة “6+6” التشريعية اجتماعاتها لوضع القوانين الانتخابية اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري، حيث تناقش القوانين الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية ثم الانتقال لمناقشة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة في قانون الانتخابات الرئاسية.