لجنة 6+6 تبشر بـ”توافق”، والمفوضية جاهزة، فلماذا يتأخر الاستحقاق الانتخابي.

قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب عز الدين قويرب إن سير شؤون اللجنة مبشّر، وفق تعبيره، مضيفا أن هناك وئاما بين أعضائها.

وتوقّع قويرب في تصريح للأحرار، نجاحا للجنة بنسبة 80% فيما يخص عملها بشأن إصدار القوانين الانتخابية، وفق تصريحه.

في السياق نفسه، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح جاهزيتهم لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023، وفق قوله.

وأوضح السايح في تصريح للأحرار، أن تنفيذ الانتخابات يبدأ بإصدار البطاقات وتسجيل الناخبين الذين سجلوا في 24 ديسمبر من العام الماضي؛ متروك للسلطة التشريعية، طبق قوله.

وأضاف رئيس مفوضية الانتخابية أنهم قدموا المقترحات الفنية التي يجب تضمينها في القوانين الانتخابية، وفق قولها.

وأفاد السايح بأن 6+6 مقتنعة قناعة كاملة بما اقترحته المفوضية من آراء بما لا يقع مع تكرار الأخطاء التي وقعت خلال التجهيز للانتخابات الماضية، حسب وصفه.

من جانبه، قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري إنهم ناقشوا مع مفوضية الانتخابات “التمثيل العادل” للناخبين، وفق قوله.

وأضاف السريري أنه من الممكن أن يتم توسيع المشاورات مع جهات غير “مفوضية الانتخابات” حسبما تقدره الحاجة لإنجاح الانتخابات، طبق قوله.

كما أكد السريري أهمية التواصل مع مفوضية الانتخابيات “كونها الأداة التنفيذية وصاحبة الخبرة في مجال الانتخابات”.

وأوضح السريري أن 6+6 تسعى إلى صياغة قوانين توافقية قابلة للتنفيذ، بما يضمن المشاركة الفعالة لكافة الأطراف الليبية.

