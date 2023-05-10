تقرير: الجزائر تسعى للتقريب بين مصر وليبيا لدعمها في قضية الصحراء الغربية

قالت صحيفة “أتالايار atalayar” الإسبانية، إن الجزائر تقود محاولات للتقريب بين مصر وليبيا، في سياق بحثها عن الدعم للحفاظ على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في سياستها الخارجية، وهي قضية الصحراء الغربية، التي لا تزال السبب الرئيسي لتنافسها التاريخي مع المغرب.

وبحسب التقرير، تبحث الجزائز عن حلفاء جدد في مواجهة العدد المتزايد من الدول التي توافق على اقتراح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على الصحراء، وهو ما قالت إن مراقبين فسروا الاجتماع الأخير الذي عقد بين الجزائر ومصر وليبيا، بحضور جبهة البوليساريو.

وجاءت المحاولة خلال اجتماعات الحادي عشر للجنة رؤساء الأركان والاجتماع العاشر لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة القدرة الإقليمية لشمال إفريقيا (NARC)، أحد القدرات الإقليمية الخمس للقوة ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي.

وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة ونائب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية اللواء عصام الجمل، ورئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق محمد علي الحداد، ورئيس أركان جبهة البوليساريو محمد الولي عقيق.

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ووفق الصحيفة، كانت الفكرة الرئيسية للاجتماع هي معالجة قضايا التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب، وكذلك حل النزاعات وعمليات بناء السلام، لكن الغياب الموريتاني والتونسي هو الذي لفت انتباه المراقبين.

وتتكون القدرة الإقليمية لشمال إفريقيا، التي تأسست عام 2005 التابعة إلى الاتحاد الأفريقي، من الدول الثلاث الحاضرة، وجبهة البوليساريو، والغائبين المذكورين (تونس وموريتانيا).