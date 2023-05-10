سفير فرنسا لدى ليبيا يزور مصراتة للمرة الثانية

الوطن / رصد

اجتمع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج مع رئيس البلدية وفريقه ، ومجلس الأعيان والشيوخ ، وكذلك نشطاء المجتمع المدني ، النساء والشباب في مصراتة.

وغرد مهراج عبر صفحته على تويتر بعد زيارته الثانية إلى مصراتة ” شكرا للجميع على تبادلنا المثمر وآرائكم”.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، إن السفير مصطفى مهراج، زار المنطقة الحرة في مصراتة، فضلا عن مجموعة وهيبة في زليتن، وكذلك شركة النسيم.

وغردت السفارة عبر حسابها على تويتر، قائلة: “ترحيب حار ومناقشات واعدة وهدف مشترك: تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.