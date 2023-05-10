بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الاربعاء 10 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 10 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تحسن تدريجي في الطقس ويكون ملحوظ يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا الصباح على بعض المناطق وتنقشع تدريجيا من ظهر اليوم، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على المناطق الممتدة من زوارة إلى الزاوية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط احيانا اليوم على بعض المناطق من الخمس إلى سرت وتتحول من مساء يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21-26)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الجمعة.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على الخليج وسهل بنغازي.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على مناطق الخليج وتكون على باقي المناطق شرقية معتدلة تنشط احيانا هذا اليوم قد تسبب في إثارة الأتربة خاصة على سهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة تنشط اليوم على الحمادة والجفرة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الواحات والجغبوب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون على الكفرة جنوبية غربية إلى غربية تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:55)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:10).