الكهرباء تواصل العمل بمشروع خط نقل الطاقة “الرويس – أبوعرقوب”

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، استكمال العمل في مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب جهد “400 ك.ف”.

وشملت الأعمال سحب فرقة الخطوط بشركة مصراتة الغد أسلاك مسافة 3300 كيلومتر من ناحية بئر الغنم، وأشار بيان للشركة إلى أن هذه الأعمال تجرى تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

والسبت الماضي، أعلنت الشركة، نقل شحنات كهربائية إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب جهد “400 ك.ف” من ناحية بئر الغنم.

وشملت الشحنة أسلاك وعوازل وجرى نقلها عن طريق شركة مصراتة الغد بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وذلك تجهيزا لسحب الأسلاك واستكمال ما تبقى من أعمال المشروع.