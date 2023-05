ليبيا – رأى عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، أن الانتخابات التركية مهمة لتركيا وللمنطقة بأسرها بما فيها ليبيا.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:”في الرابع عشر من هذا الشهر سيتوجه 64 مليون تركيا لانتخاب الرئيس والبرلمان القادم ،ويتوقع أن يسجل الإقبال على هذه الانتخابات رقما قياسيا جديدا نظرا لأهمية هذه الانتخابات لتركيا وللمنطقة بأسرها بما فيها ليبيا”.

ونوه إلى أن الانتخابات ستكون مصيرية وحاسمة للرئيس رجب طيب أردوغان، ولمرشح المعارضة كمال كليجدار،وحرب استطلاعات الرأي على قدم وساق، على حد قوله.

وأشار إلى أن رئيس تركيا القادم هو المرشح الذي ينجح في كسب أكبر قدر من الشباب (خمس مليون) الذين يحق لهم التصويت للمرة الأولى.

وتابع العرادي حديثه:” الغرب وأتباعه يتمنون خسارة ‫أردوغان، فتحليلاتهم كلها تصب في هذا الاتجاه، على الرغم من أن هذا القرار هو قرار الشعب التركي، فإنه سيكون له آثار كبيرة جدا في الحالتين”

واختتم العرادي:” نسأل الله أن يولي على تركيا خيارهم ولا يولي عليها شرارهم”.

Shares

The post العرادي : الانتخابات التركية مهمة لليبيا.. والغرب وأتباعه يتمنون خسارة ‫أردوغان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية