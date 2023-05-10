الطقس في ليبيا.. تحسن في كافة الأنحاء والحرارة تصل لـ 36 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والتي أظهرت تحسناً تدريجياً في أنحاء ليبيا، اليوم الأربعاء، على أن يكون ملحوظا، غداً على أغلب المناطق.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء تتكاثر السحب هذا الصباح على بعض المناطق وتنقشع تدريجيا ظهر اليوم، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على المناطق الممتدة من زوارة إلى الزاوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق من الخمس إلى سرت، وتتحول مساء غد إلى شرقية فجنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا الجمعة.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على الخليج وسهل بنغازي، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على مناطق الخليج، وتكون على باقي المناطق شرقية معتدلة تنشط أحيانا اليوم، وقد تتسبب في إثارة الأتربة، خاصة على سهل بنغازي، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و29 درجة، وتسجل انخفاضاً غداً.

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وعن طقس منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس- الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة تنشط اليوم على الحمادة والجفرة، وتتحول، غدا، إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و30 درجة، وتسجل زيادة تدريجية، غدا.

وأخيراً منطقة (الواحات – السرير – تازربو- الكفرة) فالسماء قليلة السحب تتكاثر على الواحات والجغبوب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الكفرة، تتحول، غدا، إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و36 درجة.