ناصر عمار يتحدث عن صراع مصراتة للسيطرة على مطار طرابلس ويحذر: انتظروا حـرب لا تبقي ولا تذر!!

تحدث آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، عن محاولات قوات مدينة مصراتة استلام مطار طرابلس العالمي، محذراً من خطورة هذا الأمر.

وقال عمار في منشور له في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك “مصراتة لديها منفذ مطار دولي وميناء

ولا يحق لها استلام مطار طرابلس العالمي”.

وأشار عمار إلى أن “هذا المطار ينبغي أن يكون تحت قيادة أجهزة الدولة المعروفة سابقا الداخلي والخارجي والدعم المركزي والجمارك والأجهزة المناط نحوها تأمين المنافد”.

ونوه عمار إلى أن “كتيبة 301 ،،/ 111 محسوبة على مصراتة ، كذلك قوة مكافحة الإرهاب الجحاوي محسوبه على مصراتة”، مضيفاً “بمعنى ينبغي أن يتم تشكيل لجنه امنية تدير المطار من جميع مدن الجهة الغربية”، حسب قوله.

وحذر ناصر عمار بالقول “غير هكي حرث فـ بحر ، وانتظروا حرب لا تبقي ولا تذر”.