جبريل أوحيدة: يجب على لجنة «6+6» التحلي بالحكمة في إعداد قوانين الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أنه يجب “على لجنة «6+6» التحلي بالحكمة في إعداد قوانين الانتخابات، بحيث لا تقصي أحدًا”.

وقال أوحيدة في تصريح صحفي، “نحن لا نستطيع أن نفصل القوانين على شخصيات معينة لقبولها أو إقصائها”.

وأضاف “نتخوف من تفصيل قوانين لتعطيل الانتخابات، لأن الأمر يتطلب حكمة وعقل حتى تُقبل هذه الانتخابات، والحُكم للشعب الليبي ولن نصادر حقه”.

وأردف أوحيدة “نحتاج معايير وشروط ترشح حقيقية يقبل بها الجميع، ولو عجزوا عن ذلك وهذا أمرا متوقع، ستكون أزمة دائمة”.

وتابع أن “هناك دول كبرى لها قوى فاعلة على الأرض، لا تريد انتخابات رئاسية، وسيُعرقلونها”.

وعقب موضحًا “هذا الأمر يتطلب تدخل دولي حقيقي إذا كانوا يريدون حل أزمة ليبيا، والوصول إلى انتخابات نهاية هذا العام”.

وأشار أوحيدة إلى أن “القاعدة الدستورية أو قانون الانتخابات لن يكون مشكلة أمام إجراء الانتخابات”.

وقال إن “إنجاز القوانين لن يكون مشكلة أمام إجراء الانتخابات، ولو لم تُنجز من خلال هذه اللجنة ستًنجز بطريقة أو بأخرى سواء لجنة رفيعة المستوى أو غيرها”.

وذكر أوحيدة أن “تنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها، هو المشكلة الحقيقية، ونعتقد أن هذا هو ما سيعرقل الانتخابات”.

وأردف أن “هناك ضغوط على أعضاء لجنة «6+6» عن مجلس الدولة، من سلطة الأمر الواقع الموجودة الآن في العاصمة، ومن الأعضاء المُعرقلين في مجلس الدولة الذين لا يوافقون على التعديل الدستوري الـ13”.

وختم موضحًا أن “سلطة الأمر الواقع والمليشيات التابعة لها في الغرب الليبي، يضغطون لعدم التوافق على هذه القوانين، وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية”.