| خارجية الوحدة تدين “عملية جربة” وتؤكد وقوفها الدائم إلى جانب تونس

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2023/05/10 على الساعة 09:30

ليبيا المستقبل: دانت الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “الهجوم المسلح” الذي استهدف مدينة جربة التونسية أمس الثلاثاء وراح ضحيته مدنيون وعناصر أمن٠

وقالت الخارجية،في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن ليبيا تتضامن وتقف مع الأشقاء في تونس لمواجهة مثل هذه الهجمات والتي تستهدف السلم الأهلي بالبلاد وقيم التعايش.

وكانت مدينة جربة الواقعة بالجنوب التونسي، قد شهدت هجوما اقدم من خلاله عون أمن على قتل زميله بسلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة ومحاولة مهاجمة زوار معبد الغريبة إلا أن الوحدات الأمنية تمكنت من التصدي له وقتله.

وحسب وزارة الداخلية فقد أسفرت العملية عن مقتل منفذ العملية وزائرين منهم فرنسي الجنسية واصابة أمنيين ومدنيين.