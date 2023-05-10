فك رهن الأصول الليبية التابعة لشركة الاستثمارات الأفريقية في “أفريقيا الوسطى”

أكدت تقارير صحفية، فك رهن الأصول الليبية التابعة لشركة الاستثمارات الأفريقية “لايكو” في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ونقلت بوابة الوسط، عن مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار -لم تسمه- قوله إنه جرى تسوية الأمر ونقل الرهنية للدولة الليبية.بالمؤسسة الليبية للاستثمارات.

وفي نهاية يناير الماضي، أشارت شركة لايكو إلى قرار صادر في أفريقيا الوسطى بمصادرة أصول الدولة الليبية، متهمة وقتها موظفاً معاراً بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلاً مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.

وتقول الشركة إنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.

وقال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، في يناير الماضي، إن لايكو اتخذت عديد الإجراءات لحماية استثمارات ليبيا في أفريقيا، من بينها تقدمها في العام 2019 بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد المدير السابق، ما أدى إلى استصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية الإنتربول.

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وأكد تمسك شركة لايكو بحماية أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى، من خلال العمل على إعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، على غرار الإجراءات التي جرى بموجبها استرجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، غينيا كوناكري، غامبيا، السنغال.