إي إنترناشيونال ريليشنز: الفساد المؤسساتي في ليبيا فاقم الهجرة غير الشرعية

ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشره موقع “إي إنترناشيونال ريليشنز” الإخباري البريطاني عن أسباب تزايد تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة لأوروبا من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد أوضح أن الصراع الداخلي في البلاد قاد إلى الافتقار للقدرات المؤسسية ونمو نفوذ الإرهابيين والجماعات المسلحة ما أعاق تطوير استجابة سياسية منسقة وقوية من أي نوع لمواجهة تهريب البشر ممن يواجهون انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في ليبيا.

ونبه التقرير لمخاطر غياب هذه القدرات على حياة المهاجرين غير الشرعيين في ظل اتهامات بالتورط في الفساد تطال مراقبين دوليين ومسؤولين غير حكوميين بعد أن تسلل إليهم قادة وعناصر الميليشيات المسلحة والشبكات الإجرامية المتورطة بتهريب البشر لنيل غطاء عدم متابعة جرائمهم.

وتحدث التقرير عن تعرض نصف المهاجرات غير الشرعيات في ليبيا إلى الاغتصاب والاعتداءات الجنسية فيما تعرض 75% من الأطفال للمضايقة أو الضرب فضلا عن مضايقات عنصرية وأعمال عنف ضد المهاجرين غير الشرعيين من البشرة السمراء.

ترجمة المرصد – خاص

