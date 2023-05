جهاز الردع يكشف عن 6 عمليات أمنية متفرقة في العاصمة ومحيطها

كشف جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عن تنفيذ عدة أعمال بالتعاون مع الأجهزة الضبطية حسب الاختصاص.

وذكر الجهاز من أعماله إزالة المظاهر العشوائية والتعديات على الأرصفة من قبل أصحاب المحال التجارية والباعة غير المرخصين من شاغلي الفضاء العام، وذلك في عدة شوارع داخل طرابلس تشمل أبو ستة، شارع الرشيد، المدينة القديمة، مناطق بعين زارة وغيرها.

وأضاف الجهاز في نتائج إنجازاته بعد مرور عدة أيام من العمل على أرض الواقع، مساندة الحرس البلدي في مراقبة وتفتيش المقاهي والمطاعم ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين، مع التأكد من صلاحية المواد وتوفر الاشتراطات الصحية، واتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفين.

كما ضبط الجهاز مواد غير قانونية يتم بيعها داخل محلات تجارية، مثل مواد تستخدم في السحر والشعوذة داخل محلات بالمدينة القديمة.

وأوضح الجهاز دعمه لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ضبط أكثر من 450 مهاجرا موجودون بصورة غير قانونية.

وأشار الجهاز لدعمه مديرية الأمن في منع الدراجات النارية من التواجد داخل الفضاءات والساحات العامة المخصصة للتنزه وراحة العائلات، إضافة إلى التنبيه على أصحاب المحال التجارية بأهمية تنظيم النشاط التجاري ومظهره، من حيث التأكيد على طلاء الواجهات بلون موحد، ومراعاة اشتراطات النظافة العامة في المحيط، وذلك في عدة شوارع وسط طرابلس.

وأكد الجهاز على استمراره في التعاون بين بينه وبين مختلف الجهات لمتابعة القيام بأعمالها وفق القانون، لبسط الأمن في الحياة اليومية وإرساء قواعد القانون.

المصدر: جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

