بعد ليلة ممطرة ونفوق مئات الماشية والأغنام.. هل تتدخل حكومة الوحدة لعلاج أضرار السيول؟

ليلة ممطرة، تسببت في نفوق كثير من الأغنام والماشية بعدد من البلديات الليبية، وانقطاع للكهرباء وغرق للأدوية والمنازل.

المركز الوطني للأرصاد الجوية، قال اليوم الأربعاء، إن هناك تحسناً تدريجياً في الطقس، على أن يكون ملحوظاً، غداً على أغلب مناطق ليبيا.

وأمس أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية نفوق عدد كبير من الأغنام بمنطقة العوينية، ولم يذكر عدد الأغنام النافقة بالتحديد، مرجعاً ذلك إلى سقوط الأمطار الكثيفة والسيول الجارفة بالمنطقة.

بلدية يفرن هي الأخرى، شهدت نفوق عدد كبير من المواشي بعد غرقها في الأودية وانقطاع الكهرباء ببعض مناطق البلدية، وقال عميد البلدية، حسين كافو، إنه لم يتم تسجيل أيّ أضرار بشرية على خلفية جريان وادي الأثل، وأن الأضرار التي سُجلت هي أضرار مادية مع انقطاع الكهرباء على بعض مناطق بلدية يفرن.

وتابع كافو أنه تم إقفال غالبية الطرق بمناطق الجبل الغربي كان على خلفية جريان الأودية بسبب هطول الأمطار بغزارة، وأن فرق الطوارئ التابعة للمجلس البلدي بالتعاون مع الأمن العام والدعم المركزي تعمل الآن لتسهيل حركة السّير أمام المواطنين وإبعادهم عن أماكن جريان الأودية.

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بلدية الأصابعة شهدت حالة مشددة من الطوارئ، درجة أن المجلس البلدي بالمدينة ناشد الجهات الحكومية بضرورة التدخل العاجل وإرسال فرق مختصة لدعم البلدية.

وأمس، أعلن المجلس البلدي تشكيل لجنة طوارئ في البلدية، بتعليمات من وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة، آملا من الجميع التواصل مع الأرقام المخصصة للطوارئ.

وجرى السيل في منطقة القلعة في جبل نفوسة، وشكل شلال من المياه بعدما هطلت الأمطار بغزارة على المدينة، حيث أظهر مقطع فيديو متداول، المياه التي تندفع بقوة من جرف في المنطقة، لتشكل شلال مياه طبيعيا.

وأمس الثلاثاء، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة الأمطار اليومية، إلى أن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 77 ملم على القلعة، وهي ثاني أعلى نسبة في البلاد بعد تازمرايت في يفرن التي سجلت 96 ملم.

وكلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، لجنة طوارئ لمنطقة الجبل الغربي؛ لحل الإشكاليات والمختنقات الناتجة عن كثافة هطول الأمطار.

وتم تشكيل لجنة الطوارئ برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات وعضوية عمداء البلديات بمنطقة الجبل الغربي ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير عام مركز الاتصال المحلي، من أجل التدخل السريع لحل الإشكاليات والمختنقات الناتجة عن كثاقة هطول الأمطار، ووضع خطة استجابة سريعة والمباشرة الفورية في تنفيذها.

وتتولى اللجنة تنفيذ الإصلاحات الطارئة، والعمل على إصلاح الأضرار العاجلة التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتعاون مع جميع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة لضمان الاستجابة الفعالة للأزمة.

تختص اللجنة بالقيام بجولات ميدانية لتحديد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة، وتقديم التحديثات الدورية للمواطنين حول التقدم في الاستجابة للأزمة