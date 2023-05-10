الدبيبة يتابع مع شكشك مشروع إنشاء مدارس جديدة في ليبيا

الوطن / متابعات

ناقش رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ووكيل الديوان “علاء المسلاتي” البدء في تأهيل الشركات الوطنية القادرة لانطلاق مشروع إنشاء مدارس جديدة.

وتابع الحاضرون خلال اجتماع عقد الثلاثاء في مقر ديوان المحاسبة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، أهمها الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع، وآليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدارس الجديدة ودعم الشركة العامة للكهرباء، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بهدف استقرار الشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع مع وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ووزارة المالية، للبدء في تنفيذ العطاء العام الذي تأخر تنفيذه منذ عام 2009، باعتباره أولى خطوات تصحيح أوضاع القطاع الصحي في ليبيا.