خارجية حكومة الوحدة تدين هجوم جربة التونسية

أخبار ليبيا 24

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم المسلح في مدينة جربة التونسية.

وأكدت الخارجية في بيان لها، تضامنها الكامل ووقوفها مع تونس في مثل هذه الهجمات، معتبرة أنها تستهدف السلم الأهلي وتنوع الشعب التونسي وقيم التعايش بين مواطنيه.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الهجوم الذي نفذه عنصر أمني عن مقتل شخصين كانا يشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية، فضلا عن عنصري أمن، على ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.