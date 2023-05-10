مديرية بنغازي: القبض على تشكيل عصابي تشادي يسرق الأغنام في سيدي خليفة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، نجاح مركز شرطة سيدي خليفة، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تشادي الجنسية يمتهن سرقة الأغنام بطريق 17 بمنطقة سيدي خليفة.

وقال بيان صادر عن المديرية: “بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين تعرضوا لسرقة الأغنام من مزارعهم وبالتحديد بطريق الـ17 بمنطقة سيدي خليفة، أصدر رئيس مركز شرطة سيدي خليفة، عقيد ربيع الورفلي، تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن أفراد هذا التشكيل”.

وأضاف البيان “تم تشكيل فريق من أعضاء التحريات وتم خروجهم إلى الأماكن التي تمت بها عمليات سرقة الأغنام وتم مُعاينة أغلب الأماكن وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية تدور حولهم الشبهات وهم من سكان نفس المنطقة وعلى الفور تم ضبطهم والانتقال بهم إلى المركز”.

وبالاستدلال معهم، تبين أن الأول يُدعى أ.ل.ب من مواليد 2005 تشادي الجنسية والثاني يُدعى م.ز.ي من مواليد 2007 تشادي الجنسية والثالث يُدعى ع.م.ع.. من مواليد 2005 واعترفوا بما نُسب إليهم واتضح دخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غيرشرعية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة”.