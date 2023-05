العكرمي: قضية عبدالله السنوسي أصبحت قضية سياسية بامتياز

ليبيا – رأى رئيس الجمعية العمومية للجمعية الليبية لسجناء الرأي علي العكرمي أن قضية عبدالله السنوسي لم تعد قضية قانونية بل أصبحت قضية سياسية بامتياز.

العكرمي وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”،قال إن التحقيقات التي أجريت مع عبد الله السنوسي والشهود الذين شهدوا ضده كفيلة كلها بإعطاء صورة كاملة للقضاء عن طبيعة القضية ودوره في التهم الموجهة إليه حتى يصدروا الأحكام التي تمليها عليهم ضمائرهم.

