اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تنشر القوائم المبدئية للمترشحين في بعض البلديات

الوطن/متابعات

نشرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية القوائم المبدئية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدي لبلديات زوارة-درج- الجليدة، حيث تقدم لانتخاب المجلس البلدي لبلدية درج 3 قوائم، وبلغ عدد المترشحين من إجمالي القوائم 37 مترشحا ومترشحة منهم 31 مترشحا من الرجال فيما بلغ عدد النساء المترشحات 6.

كما تقدم أيضًا إلى انتخاب المجلس البلدي لبلدية زوارة عدد 8 قوائم بلغ عدد المترشحين 106مترشحا ومترشحة من إجمالي القوائم، كان عدد المترشحين من الرجال 89 مترشحا فيما بلغ عدد المترشحات من النساء 17 مترشحة، وبلغ عدد القوائم المترشحة لبلدية الجليدة قائمة واحدة 1 وبلغ عدد المترشحين 13 مترشحا ومترشحة، وكان عدد المترشحين من الرجال 11 مترشحا فيما بلغ عدد النساء المترشحات اثنان.

وقد حثت اللجنة جميع المترشحين بالقوائم -وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة -على ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية المنظمة للعملية الانتخابية ومنع أي نشاط يتعلق بالدعاية أو الحملة الانتخابية إلا بعد الإعلان الرسمي عنها وإعلان القوائم النهائية للقوائم المترشحة والتصديق عليها من اللجنة المركزية.