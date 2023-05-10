المستشار صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة “6+6”

أخبار ليبيا 24

اطلع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على المستجدات كافة التي بحثتها اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، وعلى آخر ما جرى التوصل إليه من تفاهمات.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة أمس الثلاثاء، مع عضو مجلس النواب، رئيس اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6” الممثلين لمجلس النواب جلال الشويهدي، بحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

والإثنين، استمعت لجنة “6+6” للملاحظات الفنية للمفوضية الوطنية العليا حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك خلال لقاء مع رئيس المفوضية عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، بحسب بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وعقدت لجنة “6+6″، في الثالث من مايو الجاري، اجتماعًا بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، حيث جرى الاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. وقتها قال الناطق باسم مجلس النواب إن الاجتماع شهد تقاربًا في وجهات النظر، دون مزيد من التفاصيل.