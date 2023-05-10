خارجية الوحدة تدين هجوم جربة التونسية

العنوان-طرابلس

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم المسلح في مدينة جربة التونسية.

وأكدت الخارجية تضامنها الكامل ووقوفها مع تونس في مثل هذه الهجمات، معتبرة أنها تستهدف السلم الأهلي وتنوع الشعب التونسي وقيم التعايش بين مواطنيه.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وكان قد أسفر الهجوم الذي نفذه عنصر أمني عن مقتل شخصين كانا يشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية، فضلا عن عنصري أمن، وفق بيان وزارة الداخلية التونسية.