الكفرة | العثور على 3 سجون سرية لخطف المهاجرين

ليبيا – عثر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة،على 3 سجون سرية تديرها عصابة مكونة من 13 شخصاً من جنسيات مختلفة ومن بينهم مواطنون ليبيون، تمتهن خطف المهاجرين قصرًا وإخفائهم وتصويرهم وتعذيبهم ومساومة أسرهم على دفع الفدية.

الجهاز أفاد عبر مكتبه الإعلامي أن العصابة تطلب فدية من ذوي الضحايا من الرجال والنساء والأطفال تقدر بحوالي مئة ألف دينار للشخص الواحد أي ما يعادل حوالي عشرين ألف دولار.

وأكد الجهاز إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وتحرير 60 مهاجرًا غير شرعي من الضحايا واستصدار أوامر ضبط وإحضار لأجانب وليبيين متهمين بإدارة هذه السجون السرية.

وأشار الجهاز إلى أن هذه السجون تقع جميعها بمدينة الكفرة في 3 مواقع وهي:”مزارع مشروع النخيل بالجوف الغربي،ومزارع الهواري، واستراحة بالقرب من مطار الكفرة”.

