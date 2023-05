أفاد عميد بلدية ككلة محمود الفقيه بتسجيل أضرار مادية في مزارع المواطنين ونفوق عشرات الحيوانات جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها الجبل طيلة 24 ساعة الماضية.

وأوضح الفقيه للأحرار أن البلدية شكّلت لجنة لحصر المنازل والمباني المتهالكة والتي تضررت من مياه الأمطار، مشيرا إلى نقل نحو 20 عائلة من المناطق المتضررة إلى مناطق أخرى آمنة.

ونفى الفقيه تسجيل أضرار بشرية، مشيرا إلى تضرر مربِي النحل بشكل مباشر، في مدن الجبل، والمدن الأخرى كترهونة وبني وليد، من مياه الأمطار

وحذر الفقيه سكان المدينة من استخدام طريق “ككلة-طرابلس” بسبب تأثرها بمياه الأمطار، إلى جانب تضررها في السابق جراء حرب 2019.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية تكليف لجنة حكومية لمتابعة الأضرار الناجمة عن السيول في الجبل الغربي.

من جانبها، دعت وزارة الداخلية بالحكومة سائقي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء عبورهم الطريق الرابط بين مدن الجبل الغربي جراء جريان السيول وتقاطعها مع الطرقات العامة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلن عن تحسن تدريجي في الطقس على أغلب مناطق ليبيا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة في الشمال الشرقي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post نفوق عشرات المواشي وإضرار بمزارع المواطنين جراء التقلبات الجوية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار