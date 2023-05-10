وزارة الخارجية الليبية تدين حادث مدينة جربة التونسية

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات، الهجوم المسلح في مدينة جربة التونسية.

وأكدت الخارجية في بيان، تضامنها الكامل ووقوفها مع تونس في مثل هذه الهجمات، معتبرة أنها تستهدف السلم الأهلي وتنوع الشعب التونسي وقيم التعايش بين مواطنيه.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الهجوم الذي نفذه عنصر أمني عن مقتل شخصين كانا يشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية، فضلا عن عنصري أمن.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن هجوم الثلاثاء نُفذ على مرحلتين، وأن عون حرس تابعًا للمركز البحري للحرس الوطني (…) أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة.

وأضافت أنه حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلاً.