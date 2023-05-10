عضو بلجنة 6+6 : لازلنا نناقش قوانين الانتخابات البرلمانية

أكد عضو اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية(6+6) المُمثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة، فتح الله السريري، أن اللجنة تركز في نقاشاتها حتى الآن على الانتخابات البرلمانية.

وبين السريري الذي يمثل مجلس الدولة في اللجنة المشتركة، أن التركيز على الانتخابات البرلمانية حاليا، لأنها أكثر قابلية للتطبيق وفق الظروف الراهنة، في حين أن الانتخابات الرئاسية تواجه مشاكل وعراقيل معروفة للجميع من ضمنها شروط الترشح.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أكد أن اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية(6+6) المُمثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة، قد عقدت اجتماعاً مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح، يوم الاثنين الماضي بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، بحثت خلاله الملاحظات الفنية للمفوضية حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية.