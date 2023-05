جنزور | إقفال موقع يعمل أصحابه بإعادة تعبئة وتغليف السكر والأرز منتهي الصلاحية

ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع جنزور إقفال موقع يقوم أصحابه بإعادة تعبئة وتغليف السكر والأرز في أكياس صغيرة تحمل علامات تجارية متنوعة، وبوزن صافٍ مغشوش دون ذكر البيانات التوضيحية وتواريخ الإنتاج والانتهاء.

المركز ذكر عبر مكتبه الإعلامي أن مدير الرقابة الداخلية بالإدارة العامة رفقة مدير مكتب جنزور ومفتشيه وجهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي قاموا بجولة تفتيشية استهدفت مكانًا يقع بمنطقة جنزور يتخذ منهُ يعمل على إعادة تعبئة وتغليف السكر والأرز من مصادر منتهية الصلاحية في أكياس صغيرة تحمل علامات تجارية مختلفة ( أرز وسكر الزعيم ،أرز وسكر لجين، سكر أسيل) ويقوم بتوزيعها بكميات كبيرة داخل السوق رامٍ بالقيم والأخلاق والدين عرض الحائط،ومتجاهلا صحة المستهلك.

وأفاد المركز بتسجيل عدة مخالفات على الموقع المستهدف وهي: ضبط مصادر السكر والأرز داخل أكياس كبيرة ( شوالات ) بالمكان مخزنة بطريقة سيئة في درجات حرارة مرتفعة ورطوبة مع انتهاء صلاحيتها،توزيع تغليف الأرز والسكر وتعبئته على علامات تجارية مختلفة غير مرخصة مع عدم كتابة البيانات التوضيحية عليها وتذييلها بتواريخ الإنتاج والانتهاء،النظافة العامة سيئة ،انعدام مواصفات ممارسات تعبئة الحبوب من الارز والسكر،عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط اثناء الزيارة، العمالة وافدة إفريقية الجنسية نظافتها الشخصية سيئة غير ملتزمة بالزي الخاص بتعبئة كهذه منتجات، عدم وجود شهادات صحية للعاملين،انبعات روائح كريهة من المكان،عدم وجود برنامج مكافحة الافات ،غش تجاري في وزن الصافي للتعبئة مكتوب أن وزنها 900جرام و بعد قياسها اتضح وزنها الفعلي 730جرامًا، توزيع الآلاف من منتجه بشكل يومي حيث تم ضبط شاحنة كبيرة محملة بمنتجاته جاهزة للترويج”.

المركز أكد إقفاله للمكان وضبط صاحبه وإحالته للجهات الأمنية صاحبة الاختصاص.

