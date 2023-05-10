بعد الامطار الغزيرة والغبار.. الارصاد توضح موعد تحسن الطقس في ليبيا وكميات الامطار اليومية

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس عن موعد تحسن الطقس في ليبيا بعد موجة من الامطار الغزيرة والغبار على مناطق مختلفة من البلاد، مشيراً إلى بدء التحسن تدريجياً على المناطق الغربية ويشمل يوم الغد أغلب مناطق ليبيا.

وتوقع التقرير ان تكون الرياح نشطة نسبياً هذا اليوم على المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت-الحمادة-الجفرة والمناطق الشرقية قد تسبب في إثارة الأتربة خاصة على سهل بنغازي، مع تكاثر للسحب الممطرة اليوم على الجفرة – مناطق الوسط- الخليج وبنغازي.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة المتوقعة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (21–26)مْ، وتكون على مناطق الجنوب مابين (27– 32)مْ تصل اليوم إلى (36)مْ على الكفرة، وترتفع درجات الحرارة من يوم الجمعة على المناطق الغربية خاصة على الدواخل مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية.

وشهدت البلاد اليومين الماضيين امطار غزيرة وتقلبات جوية قوية ورياح نشطة محملة بالغبار, وتسببت الامطار فى جريان بعض الاودية وتجمع المياه فى الاماكن المنخفضة.

والله أعلـــــــــــــــــم.



