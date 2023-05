ليبيا – أكد عميد بلدية الكفرة المكلف ورئيس غرفة الطوارئ لمتابعة النازحين من السودان مسعود عبد الله،تشكيل لجنة طوارئ برئاسته لمتابعة أحوال النازحين من السودان في حال وصولهم لمدينة الكفرة.

عبد الله وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، قال:” خاطبنا الحكومات والجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية لتوفير كل المستلزمات التي يمكن أن يحتاجها النازحون”.

وأضاف :”بالنسبة للمهاجرين فإن مدينة الكفرة دائما ما يدخلها المهاجرون غير القانونيين وهم ليسوا نازحين من السودان جراء الحرب”.

عبد الله ختم:” في حال وجود نازحين سيكون المنفذ البري العوينات هو نقطة الاستقبال”.

Shares

The post عميد بلدية الكفرة: خاطبنا الحكومات والمنظمات الإنسانية لتوفير كل المستلزمات التي قد يحتاجها النازحين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية