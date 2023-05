افتتاح صمام العزيزية بإمدادات تصل إلى 180 مليون قدم مكعب من الغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط افتتاح صمام العزيزية، الواقع بمنطقة سيدي السايح، وإمداد محطة كهرباء الكريمية، المسؤولة عن تزويد محطة كهرباء جنوب طرابلس، بالغاز الطبيعي، وذلك عن طريق خط الغاز الساحلي الذي يتغذى من محطة كبس الغاز الرئيسية بالبريقة.

وقالت المؤسسة في منشور لها على فيسبوك، إن كميات الغاز بلغت 30 مليون قدم مكعب يوميًا للمحطة، وإن إجمالي كميات الغاز المنقولة عبر خط الغاز الغربي بلغ 150 مليون قدم مكعب يوميًا.

ولفتت المؤسسة إلى أن العمل جارٍ على زيادة هذه الكميات تدريجيًا للوصول إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من محطة كبس البريقة.

ووفق المؤسسة، فقد أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالمجهودات المبذولة والأعمال المتميزة التي قامت بها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بالتعاون مع فريق العمل من المؤسسة وشركات الزويتينة والواحة ومليته.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة “فرحات بن قدارة ” بمستوى التعاون والتنسيق مع كبار المستهلكين وعلى رأسهم الشركة العامة للكهرباء ومصنع الحديد والصلب.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

