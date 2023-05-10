الأمم المتحدة تنظم جولة دراسية لقضاة ومحامين عموم ليبيين إلى إيطاليا

نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، زيارة دراسية إلى إيطاليا، لمدة خمسة أيام للقضاة والمدعين العموم والمحامين الليبيين.

ووفق بيان صحفي نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، يأتي ذلك في إطار المشروع الإقليمي “تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الإجرامية في شمال أفريقيا”.

ويمول الاتحاد الأوروبي هذا المشروع الذي شارك فيه 17 من المدعين العامين والقضاة والمحامين العامين الليبيين وأكثر من 40 خبيراً إيطالياً ودولياً في مناقشات مكثفة خلال الزيارة الدراسية حول القضايا الأكثر إلحاحا المتعلقة بمكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حسب بيان المنظمة الدولية.

وناقش المشاركون الحاجة إلى تشريع إدارة الهجرة متماسك ويراعي حقوق الإنسان، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في التحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتحديات الرئيسية التي تواجه تفكيك شبكات الجريمة المنظمة.

وأتاحت الزيارة الدراسية فرصاً للاستماع إلى ممارسات ووجهات نظر ممثلي وزارة العدل الإيطالية، وحضور جلسات استماع بشأن تهريب المهاجرين في كاتانيا، وزيارة ملجأ “Prendere il Volo” في روما، الذي يساعد النساء ضحايا الاستغلال الجنسي.

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وشهدت الزيارة تعاونا بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في كاتانيا، والشرطة الإيطالية، والصليب الأحمر، والجهات الفاعلة غير الحكومية المشاركة في دعم ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وتضمنت التوصيات إنشاء وتعزيز الاتفاقات بين مكتبي المدعي العام الليبي والإيطالي والوزارات المعنية، واتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لتنظيم مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة، واتباع الوسائل المعترف بها دوليا لتعزيز التعاون الحكومي الدولي.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز خبرات وقدرات أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة، وتنسيق ورصد جميع التدابير اللازمة لتحقيق أقصى قدر من التعاون الدولي، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ومن المقرر تقديم هذه التوصيات إلى الأجهزة الحكومية المعنية، وهي وزاراتا الخارجية والعدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء.