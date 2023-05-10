داخلية المنتهية تترأس إجتماع تجريم دفع الفدية للارهابيين

الوطن / رصد

شارك وفد من وزارة الداخلية التابعة للحكومة المنتهية في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية فيالدول العربية لبحث مسالة تجريم دفع الفدية للإرهابيين المنعقد بمقر الأمانة العمة بجامعة الدول العربية بجمهورية مصر.

كما شارك في الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

والجدير بالذكر بانه قد تم اختيار وفد الوزارة لترأس الاجتماع ؛ حيث تم خلاله مناقشة عدة محاور منها تجريم دفع الفدية بكافة أشكالهاوصورها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ وخلص الاجتماع لعدة توصيات لمعالجة هذا الملف.