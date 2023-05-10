حرس الحدود يقوم بجولة تفقدية للنقاط الأمنية الواقعة على الحدود الليبية التونسية

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قام جهاز حرس الحدود اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية للنقاط الأمنية الواقعة على الحدود الليبية التونسية.

وأوضح الجهاز، أن الجولة كانت من نقطة عين الناقة ثم إلى الإحيمر والقرادية و أبوالشول ووصولا إلى مشهد صالح بمنطقة تيجي.

وأشاد رئيس الجهاز عقيد محمد المرحاني بالأعضاء المكلفين بالعمل في النقاط الأمنية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية من أجل أمن واستقرار حدود الدولة.

وأكد المرحاني كذلك على أهمية عمل هذا الجهاز و الدور الهام بتأمين الحدود، موضحًا أن المهمة عظيمة.