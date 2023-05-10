مدون تقني يكشف تلاعب شركة ليبيانا مع حسابات مستخدمي فيسبوك في ليبيا

اتهم المدون التقني محمود حماد حسين شركة ليبيانا بالتلاعب بحسابات عملائها.

وقال حسين في تدوينة عبر “فيسبوك”: “حسابي الشخصي تعرض لمحاولة دخول غير مصرح به، ولكن باءت بالفشل مع العلم أنه جميع طُرق الحماية التي تتوقعها ولا تتوقعها وتتخيلها مفعلها، ولكن الشخص الذي دخل تحصل على كود التحقق من خلال رسالة (SMS)”.

وأضاف: “طبعاً هذا خلل من شركة ليبيانا أو أن أحد موظفي الشركة قاعد يرفس ويوزع أكواد التحقق لجهات معينة”.

وأوضح: “ما أوقف العملية أنه مفعل ميزة تحقق عن طريق تطبيق (Authy) وليس شريحة ليبيانا، إضافة إلى أن فيسبوك بشكل تلقائي فعّل وضع التعطيل الاحترازي لحسابي وتعطل الحساب بشكل كامل إلى حين تم التحقق من أنه فعلاً مالك الحساب هو أنا بعدها تمت إعادة تنشيط الحساب”.

وتابع: “يا ريت اللي في شركة ليبيانا يقولولنا شنو صاير على خاطر الواحد ميبداش حاط عينه على حسابه لأنه عندنا منديروا غير الفيسبوك وغيره”.