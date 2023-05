النعاس: مجلس النواب والدولة فاقدين للشرعية ولا يريدان انتخابات

ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس، إنها لم تتوقع أبدا أن تتوصل لجنة (6+6) إلى اتفاق، بل متيقنين من فشلها، وما كان الهدف منها إلا كسب الوقت لرئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري للبحث عن أسباب أخرى تبعد الانتخابات.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″،أضافت: “هذان المجلسان لا يريدان انتخابات فعلا وما دامت البعثة الأممية والمجتمع الدولي يصرون على أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يمر من خلال هذين المجلسين الفاقدين للشرعية فلن يقوما إلا بما يخدم غايتهما وهي الاستمرار في المشهد بكل الوسائل”.

