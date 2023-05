قبل أسبوعين من بدئها.. تشكيل لجنة خاصة لامتحانات شهادتي الإعدادي والثانوي

أصدر وزير التربية والتعليم موسى المقريف قرارا يقضي بتشكيل لجنة عليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

وبحسب القرار يترأس اللجنة وكيل وزارة التربية والتعليم محسن الكبير، وتضم في عضويتها مديري المركز الوطني للامتحانات، ومركز المناهج والبحوث التربوية، وعددا من مسؤولي قطاع التعليم.

وبموجب القرار، تتولى اللجنة وضع تصور كامل عن آلية إجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023، والإشراف والمتابعة على من له علاقة بالامتحانات.

ونص القرار أن تعمل اللجنة المشكلة تحت الإشراف المباشر لوزير التربية والتعليم، وعليها إعداد تقارير يومية عن سير عملية الامتحانات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت الـ28 من مايو الجاري، موعدا لانطلاق الامتحانات النهائية لمرحلة إتمام شهادة التعليم الأساسي

المصدر: وزارة التربية والتعليم

