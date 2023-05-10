مؤسسة النفط الليبية تعلن عن اكتشاف نفطي جديد بالبئر الاستكشافية في حوض غدامس

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد بالبئر الاستكشافية في حوض غدامس.

وقالت الشركة في بيان إن شركة تاتنفت للنفط فرع ليبيا والمشغل لمنطقة العقد 82/4 كطرف ثاني والمرتبطة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج (إبسا) والموقعة في ديسمبر 2005، تعلن عن اكتشاف نفطي جديد بمنطقة العقد 82/04 والواقعة بحوض غدامس وذلك بحفرها واختبار البئر الاستكشافية و1-82/4 (F1-82/4).

وأوضحت أنه تم حفر البئر الاستكشافية على عمق إجمالي يبلغ 8,500 قدم وتقع على بعد حوالي 330 كم جنوب طرابلس.

وذكرت أن معدل التدفق المحقق هو 1,870 برميل نفط يومياً من الحجر الرملي الديفوني والأوردوفيشي من خلال حجم خانق معين وفقا للتشريعات الليبية.

وأشارت مؤسسة النفط الليبية إلى أن هذا البئر يمثل الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة في منطقة العقد 82/04.

وذكرت أن شركة تاتنفت (TATNEFT) قامت بحفر هذه البئر كمشغل تحت اتفاقية “EPSA IV” مع المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) في ليبيا، مع توزيع حصة الفائدة على النحو التالي:

Trending أعضاء “تجمع ليبيا” يستعرضون رؤيتهم لإجراء الانتخابات أمام المجلس الرئاسي

حصة الطرف الأول المؤسسة الوطنية للنفط – ليبيا (NOC)89.5%.

حصة الطرف الثاني شركة تاتنفت (TATNEFT) المشغل10.5%.