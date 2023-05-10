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المنفي يبحث مع “باتيلي” سبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب وقت

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن |رصد

بحث رئيس المجلس الرئاسيمحمد المنفي مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياعبد الله باتيليالتقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023 م، من تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهودالأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، وبحث سُبل دعم لجنة 6+6   لإنجاز مسؤولياتها فيأقرب الآجال.

بدوره أكدالمنفيعلى ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها.

الوسوم

#المجلس الرئاسي #الانتخابات #المصالحة الوطنية #ميخائيل أونماخت المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ليبيا

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الوطن الليبية

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