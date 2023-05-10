المنفي يبحث مع “باتيلي” سبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب وقت

الوطن |رصد

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023 م، من تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهودالأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، وبحث سُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها فيأقرب الآجال.

بدوره أكد “المنفي” على ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها.