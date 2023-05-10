أهالي زليتن يرفضون تغيير مسار الطريق السريع “أمساعد رأس جدير” الذي يقسم المدينة إلى نصفين

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أعلن أهالي مدينة زليتن اليوم الأربعاء، رفضهم تغيير مسار الطريق السريع “أمساعد رأس جدير ” الذي يقسم المدينة إلى نصفين.

وأكد أهالي المدينة في بيان لهم خلال وقفة احتجاجية، أنهم لن يسمحوا بمرور هذا الطريق ولن يتحملوا مسؤولية مايحدث.

واستطرد الاهالي :”الطريق حضري ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويعتبر حلقة وصل بين المدن الليبية والدول العربية، لكن هذا الطريق قسم مدينة زليتن إلى مدينتين وسبب أضرار جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة وأصبحت جل مصانع زليتن وبعض القرى خارج المدينة”.

وشدد أهالي زليتن على رفض قرار نزع المكلية من أصحاب العقارات التي تقع في مسار الطرق جملة وتفصيلا، مؤكدين تمسكهم بالمقترح المقدم من المجلس البلدي زليتن وتقرير اللجنة الفنية لوزير المواصلات بتغيير مسار الطريق خارج المدينة أسوة بالمدن الأخرى.

وأشاروا إلى أن لجنة مشكلة من المجلس البلدي قامت بالتواصل ورفع شكاوى إلى نائب رئيس الحكومة وإلى ديوان المحاسبة ووزير المواصلات والمجلس الرئاسي ومدير الجهاز ومصلحة الأملاك وكل من يعنيه الأمر وتلقينا الوعود بالنظر في شكوانا ولكن دون جدوى.

وقال أهالي زليتن :”نحن اليوم نتفاجأ بإصدار قرار جائر بنزع الملكية لصالح مسار الطريق حيث أننا أصحاب الأملاك والعقارات المتضررين بتوطين المسار في منتصف المدينة ويجعلها منكوبة بحق وسيضطر البعض للهجرة خارج المدينة بسبب حصارها شمالا بحر وجنوبًا الجدار العازل (الطريق السريع)”.

وختم أهالي زليتن بيانهم :”نحن سكان المدينة لن نسمح بمرور هذا الطريق ولن نتحمل مسؤولية مايحدث بعد هذا الاعتصام وندين ونستنكر ونرفض بشدة هذا القرار”.