ليبيا – أكد أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية عبد الهادي الأسود، أنّ عجزاً في ميزان المدفوعات بقيمة 8.3 مليارات دولار خلال أربعة أشهر يشير إلى زيادة الإقبال على استخدامات النقد الأجنبي.

الأسود وفي تصريحات خاصة لموقع “,العربي الجديد” أشار إلى أنه في حال استمرار العجز حتى نهاية العام سيتم اللجوء إلى تخفيض جديد لسعر الصرف.

