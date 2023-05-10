برئاسة ليبيا.. العرب يبحثون تجريم دفع الفدية للإرهابيين

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن وفداً تابعاً للوزارة ترأس اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين المنعقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بجمهورية مصر.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور منها تجريم دفع الفدية بكافة أشكالها وصورها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخلص الاجتماع لعدة توصيات لمعالجة هذا الملف.

وشارك في الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية في الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والصومال والعراق وسلطنة عمان وقطر ومصر والمغرب واليمن وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.